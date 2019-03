【KTSF】

南灣聖荷西市週一早上發生致命車禍,一名78歲亞裔老翁,被一輛輕型貨車撞倒,傷重不治。

警方於早上9時左右接報,一名路人被一輛輕型貨車撞倒,車禍現場位於Montecito Vista Drive夾Montecito Vista Way。

涉事的2014年福特輕型貨車,當時沿Montecito Vista Way南行,在左轉入Montecito Vista Drive東行線時,撞上亞裔老翁Tuyen Vu。

Vu送院搶救後傷重不治,涉事司機有留在現場協助調查,估計不涉及酒後及藥後駕駛。

這宗車禍是聖荷西今年以來發生的第十宗致命車禍。

