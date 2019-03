【KTSF 郭柟報導】

一名來自東灣Concord市的21歲華裔美國海軍學員Peter Zhu,因一次滑雪意外死亡,他的家人成立了一個長期獎學金計劃,去紀念逝去的兒子。

Peter Zhu是紐約州West Point西點美國海軍訓練學校的學員,他的父母表示,Peter是一名有為青年,勤奮、善良、可靠、樂觀,成立獎學金計劃是為了可以幫其他學生,傳承Peter的成就。

Peter Zhu的父母在月初向法庭提出請願,希望抽取並保留Peter的精子,表示是為完成他的心願。

