奧克蘭多間教會開放停車場 讓露宿者過夜

東灣奧克蘭(屋崙)的無家可歸者問題嚴重,Alameda縣縣參事陳煥瑛與市內幾間教會合作,在教會的停車場為無家可歸人士提供安全的棲息地方。

無家可歸者可以在參與計劃的教會停車場過夜,這裡有保安、流動洗手間以及飲用水,在這裡過夜的人士,必須是登記車主,正在尋找工作或者是大學生,需簽署行為守則。

使用停車場的時間是晚上7點至早上8點半,首個提供場地的教會是Lake Merritt附近的Williams Chapel浸信會。

陳煥瑛表示,奧克蘭約有2,600名露宿者,約一成是學生,這項安全泊車計劃,現階段可照顧10個家庭,而目標是服務65個家庭。

計劃的經費是30多萬元,30萬來自奧克蘭市政府,5萬元來自縣參事陳煥瑛的預算。

