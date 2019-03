荷蘭槍擊案疑犯有多項刑事記錄 據報與伊斯蘭國有聯繫

【i-CABLE】

荷蘭烏得勒支造成3死5傷的槍擊案,疑犯落網,他有多項刑事記錄,據報曾與極端組織伊斯蘭國有聯繫,警方不排除今次襲擊涉及恐怖主義,但亦可能是私人恩怨,另有兩人懷疑涉案被捕。

槍擊發生後,警方封鎖中部城市烏得勒支案發現場一帶,展開大規模搜捕,警員進入多幢建築物搜查。

當局呼籲民眾不要外出,持槍警員在街上巡邏,直升機在上空戒備。

槍手行兇後,駕駛早前劫來的紅色汽車逃走,警方追蹤到失車的位置,在距離案發現場約3公里的建築物內拘捕疑犯。

37歲疑犯塔尼什在土耳其出生,英國廣播公司引述土耳其消息報道,塔尼什參與過俄羅斯車臣共和國的戰鬥,曾因與極端組織伊斯蘭國有聯繫而被捕。槍

擊案發生在烏得勒支一個有大量移民居住的社區,槍手週一上午,先在電車上開槍打傷一名女子,其後再向協助中槍女子逃走的乘客開槍。

土耳其國營傳媒引述塔尼什的親戚表示,其中一名在電車中槍的人,是塔尼什的親戚,相信他是家庭原因犯案。

塔尼什有刑事記錄,兩周前才就強姦控罪出庭應訊,當局未有回應他是否在恐怖主義分子監察名單之內,但會調查今次槍擊是否涉及恐怖主義。

荷蘭首相呂特召開危機會議,週二將下半旗向死者致哀,但週三的地方選舉將如期舉行。

