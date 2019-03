【i-CABLE】

香港游泳代表杜敬謙,香港時間早上在美國佛羅里達州訓練期間暈倒,搶救後不治,終年26歲。

香港體院學院發聲明指,杜敬謙事發時,於美國進行為期3個月的交流訓練,熱身後因為身體不適送院,經搶救後證實不治,終年26歲。

有份參與這個訓練營的意大利籍泳手於社交網絡發文悼念,指杜敬謙是他認識的人之中,性格最正面、最爽朗的人,希望他安息。

平時一起訓練的港隊隊友施幸余,難以接受這個噩耗。香港代表團隊醫張維指,杜敬謙的體格一向健康。

杜敬謙在香港出生,兩歲移民澳洲,曾經代表澳洲出戰多項賽事,包括2010年青奧獲一金三銀兩銅、 2013 年長池世錦賽摘銀,他在2016年回流香港,是16項香港紀錄保持者。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。