【KTSF 林佩樺報導】

來往灣區以南Santa Cruz的17號公路彎彎曲曲,容易發生意外,加州公路巡警(CHP)的數據顯示,今年目前為止,17號公路已經發生了228宗交通事故,平均一日發生4宗,CHP相信,意外的數字急劇上升,主因是和天氣有關。

山上的車速限制為每小時50英里,但仍有不少駕駛者超速。

為了減低交通事故的數字,CHP每天有警員不停在公路上監測駕駛者的車速,同時增加路牌提醒大家減速。

除了駕駛人車速太快外,灣區今年多雨,天雨路滑,也容易造成車禍意外。

CHP表示,另一個增加意外的原因是,近年使用17號公路的人數增加,每天大約有63,000人。

版權所有,不得轉載。