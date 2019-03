埃航空難調查細節曝光 客機飛行角度與獅航空難相似

【i-CABLE】

埃塞俄比亞航空空難再有調查細節曝光,據報客機墜毀前的飛行角度,與去年墮海的獅航非常接近。波音表示會全面確保737 MAX系列客機安全,很快會推出客機軟件升級版。

愈來愈多數據顯示,上週的埃塞俄比亞航空空難,與去年的獅航空難有很多相似之處。路透社引述調查消息,根據飛行記錄儀的數據,顯示埃塞俄比亞航空客機墜毀前的飛行攻角,與去年墮海的獅航角度非常相似。

攻角即是機翼翼面和氣流方向的夾角,適量提高機頭,增大攻角,翼面就可以得到更多升力,飛得更高。若攻角角度過高,翼面上方的氣流會瓦解,產生阻力,令升力驟降,客機失速。

而偵測攻角的感應器有否失靈,正正是獅航空難調查重點,加上在埃塞俄比亞航空空難現場發現,用來調節客機水平的儀器殘骸處於不尋常狀態,情況亦與當日獅航失事時相似。

《西雅圖時報》早前報道,波音曾擅自調高737 MAX 8防失速系統的飛行角度限制,直至獅航空難後,才向美國聯邦航空局通報。

波音行政總裁在這次空難後8日首次現身交代,承諾很快會推出同款客機的軟件升級版。

美國機師工會則表示,波音上週與各大航空公司開會,透露會安排機師用平板電腦上課15分鐘,學習如何使用升級版駕駛軟件,批評這樣的”駕駛訓練”並不足夠。

