埃航空難調查細節曝光 客機飛行角度與獅航空難相似

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埃塞俄比亞航空空難再有調查細節曝光，據報客機墜毀前的飛行角度，與去年墮海的獅航非常接近。波音表示會全面確保737 MAX系列客機安全，很快會推出客機軟件升級版。

愈來愈多數據顯示，上週的埃塞俄比亞航空空難，與去年的獅航空難有很多相似之處。路透社引述調查消息，根據飛行記錄儀的數據，顯示埃塞俄比亞航空客機墜毀前的飛行攻角，與去年墮海的獅航角度非常相似。

攻角即是機翼翼面和氣流方向的夾角，適量提高機頭，增大攻角，翼面就可以得到更多升力，飛得更高。若攻角角度過高，翼面上方的氣流會瓦解，產生阻力，令升力驟降，客機失速。

而偵測攻角的感應器有否失靈，正正是獅航空難調查重點，加上在埃塞俄比亞航空空難現場發現，用來調節客機水平的儀器殘骸處於不尋常狀態，情況亦與當日獅航失事時相似。

《西雅圖時報》早前報道，波音曾擅自調高737 MAX 8防失速系統的飛行角度限制，直至獅航空難後，才向美國聯邦航空局通報。

波音行政總裁在這次空難後8日首次現身交代，承諾很快會推出同款客機的軟件升級版。

美國機師工會則表示，波音上週與各大航空公司開會，透露會安排機師用平板電腦上課15分鐘，學習如何使用升級版駕駛軟件，批評這樣的”駕駛訓練”並不足夠。

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