東灣的公路在週末和週一總共發生3宗槍擊案,造成一死一傷,最新一宗是週一早上發生在80號公路,事件中沒有人受傷,警方相信3宗槍擊案都是有特定的目標,但案件之間並無關係。

第一宗槍擊案發生在週六下午,一個25歲女子在Concord北Willow Pass Roard附近的4號公路中槍死亡,當局相信事件和幫派有關。

第二宗發生在Livermore附近的580號公路東行線,週日傍晚6時左右,一架車上的女乘客腿部中槍受傷。

