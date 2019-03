【KTSF】

愛喝咖啡的人要注意了,Burger King快餐店推出特價計劃,每月只需要付5元,就可以天天喝咖啡。

大家可以透過Burger King的手機app,參加這項優惠計劃,每月付5元,就可以天天去Burger King快餐店,得到一杯小杯裝熱咖啡。

如果一個月30天每天都去的話,平均每杯咖啡的價錢是17美分。

這項優惠計在全美都適用,但除了阿拉斯加、夏威夷和波多黎各。

