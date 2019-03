【KTSF】

舊金山最新的報告顯示,去年新建房屋只有2,579間,較2017年下跌42%,正因此舊金山的屋價歷久不衰,Bernal Heights區一間土地面積只有1,751呎的兩睡三浴的獨立屋正在出售,大家估估它要價多少?

據地產經紀表示,屋主2016年時買下這間只有646呎的小屋,原以為以此作退休後居所,所以不惜工本全屋大翻新,還加建了一個工作間在樓上,以及一個非常漂亮的露台。

但由於某種私人理由,屋主要搬到東灣,所以去年就曾把房屋上市出售,但無人問津。

之後屋主就決定把原先的車庫改成一間合法有廚房浴室的Studio再上市,開價788,000元,相信今次屋主應該可以如願把房屋出售。

