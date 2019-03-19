灣區捷運列車操作員致謝日 帶你了解操作員日常工作（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

不少灣區民眾每日都會乘搭捷運（BART），作為穿梭舊金山和東灣的重要公共交通工具之一，捷運列車操作員每日的工作究竟是如何呢？

陳禮剛每天就從中半島車廠出車，最早試過早上凌晨3時半出發，他表示作為一名列車運作員，最重要是準時。

陳禮剛說：”時間好緊要，不可以遲到，因為你一遲到，往後樣樣都會遲到。”

制服整齊都好重要。

陳禮剛說：”被客人見到你穿得衣衫不整，給一種怎麼搞的感覺。”

陳禮剛每日主要駕駛黃色線路，即是來往中半島Millbrae站去到東灣Antioch站，每日工作8或10小時，有時節日例如元旦或聖誕節晚就可能要加班。

陳禮剛說：”有時如果遇上列車故障，或者醫療事故，遲了開車可能就無午飯時間，只有這個小小不好的地方，無時間吃飯的感覺，去到總站時主管說，會補貼午飯時間費用，之後馬上開另一列車出發。”

他已經工作了6年，以前是巴士司機，接受列車操作員的訓練16個星期，通過90日測試期，之後成為兼職列車操作員，然後才晉升為全職，一開始辛苦，但有經驗後就熟能生巧。

陳禮剛說：”我開捷運列車一星期，可以多過我開巴士一年。”

陳禮剛都有解釋，為何有時在關上車門後，不能再讓一些尾隨乘客上車。

陳禮剛說：”我開門的話，又會遲一分鐘出發，後面來的列車又要再遲一分鐘，有時放工繁忙時間多人，所以並不是不想讓你上車，但不想令其他遲到。”

捷運一共有480幾名列車操作員，週一是捷運當局的列車操作員致謝日。

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