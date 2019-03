灣區捷運列車操作員致謝日 帶你了解操作員日常工作（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

不少灣區民眾每日都會乘搭捷運(BART),作為穿梭舊金山和東灣的重要公共交通工具之一,捷運列車操作員每日的工作究竟是如何呢?

陳禮剛每天就從中半島車廠出車,最早試過早上凌晨3時半出發,他表示作為一名列車運作員,最重要是準時。

陳禮剛說:”時間好緊要,不可以遲到,因為你一遲到,往後樣樣都會遲到。”

制服整齊都好重要。

陳禮剛說:”被客人見到你穿得衣衫不整,給一種怎麼搞的感覺。”

陳禮剛每日主要駕駛黃色線路,即是來往中半島Millbrae站去到東灣Antioch站,每日工作8或10小時,有時節日例如元旦或聖誕節晚就可能要加班。

陳禮剛說:”有時如果遇上列車故障,或者醫療事故,遲了開車可能就無午飯時間,只有這個小小不好的地方,無時間吃飯的感覺,去到總站時主管說,會補貼午飯時間費用,之後馬上開另一列車出發。”

他已經工作了6年,以前是巴士司機,接受列車操作員的訓練16個星期,通過90日測試期,之後成為兼職列車操作員,然後才晉升為全職,一開始辛苦,但有經驗後就熟能生巧。

陳禮剛說:”我開捷運列車一星期,可以多過我開巴士一年。”

陳禮剛都有解釋,為何有時在關上車門後,不能再讓一些尾隨乘客上車。

陳禮剛說:”我開門的話,又會遲一分鐘出發,後面來的列車又要再遲一分鐘,有時放工繁忙時間多人,所以並不是不想讓你上車,但不想令其他遲到。”

捷運一共有480幾名列車操作員,週一是捷運當局的列車操作員致謝日。

