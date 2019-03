【KTSF】

蘋果公司(Apple)週一宣佈,推出兩種新款的iPad Air和iPad Mini,售價由399元起。

新款的iPad Mini屏幕有7.9吋,附設有蘋果筆,它的處理器比舊有款式的速度快三倍,售價由399元起,如果連接WiFi,售價由529元起。

至於iPad Air就有更大屏幕,達10.5吋,也附設有蘋果筆,以及更快的處理器,將會取代舊款的iPad Pro。

iPad Air售價由499元起,兩種iPad現已發售。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。