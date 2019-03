民主黨總統參選人楊安澤訪灣區 宣布選情有重大突破（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民主黨籍總統參選人楊安澤(Andrew Yang)上週末再度到訪灣區,並與華裔支持者近距離接觸,他宣布選情出現重大突破,已經達到門檻,將在6月登上民主黨內初選的電視辯論舞台。

正在爭取民主黨提名的楊安澤,16號晚間在南灣Cupertino市出席華裔社區籌款餐會,他宣布競選活動有重要突破,將創下歷史。

楊安澤說:”我非常驕傲的宣布,我們最近已經突破民主黨初選辯論的門檻,看來我將成為首個亞裔男性,站上民主黨初選辯論舞台。”

根據民主黨黨內初選辦法,將在今年6月和7月共舉辦兩場辯論,最多只有20名參選人能站上辯論舞台。

資格方面,首先必須在3項民調中支持度至少達到1%,其次草根籌款門檻必須要有65,000個捐款人,而且至少要在20個州取得每州至少200名捐款人。

已通過門檻的楊安澤說,目前www.yang2020.com官網有75,000名捐款者,不過他希望募集更多。

楊安澤說:”即使捐助一元都好,我們希望在6月之前能有20萬人捐款。”

楊安澤預告在辯論時,他希望能說服美國選民,並非移民製造麻煩,而是美國經濟涉及太多問題,在興建圍牆的議題上,楊安澤向本台說明立場。

楊安澤說:”我認為需要在南部邊境執法,建牆是一種象徵,因為邊境各地點都不同,所以有些地方圍牆會有幫助,但也有些地方圍牆不切實際,所以我們可以採取不同措施,但是我支持加強南部邊境保安。”

對於當前美中貿易戰愈演愈烈,楊安澤主張加強雙邊合作,並降低緊張氣氛,而他認為自己身為亞裔和華裔,處理這個問題將更有優勢。

楊安澤說:”我相信會的,我可以很自然的跟亞洲人合作,彼此比較熟悉和理解,處裡上會有幫助。”

今年44歲的楊安澤來自紐約,父母是台灣移民,他曾短暫擔任律師然後從商,後來創辦非牟利機構Venture for America,致力於栽培企業家和創造就業。

除了80/20促進會已為他背書,還有推動亞裔參政的僑界大老以個人身分公開力挺。

支持者尹集成說:”我支持他,主要是他代表華人跟亞裔,在美國做最高的選舉,總統選舉裡面,能夠願意而且很有犧牲的精神,花3年的時間,他的生活還有事業跟家庭都放棄了,這是很好一個鼓勵大家參加美國的社會、美國的政治,不是為自己。”

楊安澤的政見包括發放全民基本收入、政府向全民提供健保,以及以人道為本的資本主義等,其中又以無條件發放每人每月1,000元最受矚目,也最受爭議。

楊安澤競選團隊成員孫曉光說:”很多人,尤其是我們華裔,認為這個1,000塊錢就像天方夜譚一樣,但是實際上這是有很強烈的社會背景和經濟基礎,同時對於美國這樣的國家來說,我們也是支付得了的,都有一些精確的計算。”

至於競選以來最大的挑戰,楊安澤說,是競選需要長期出行,他不習慣跟太太和兩個小孩分開,不過還好家人都很支持他的競選。

