民主黨總統參選人楊安澤訪灣區 宣布選情有重大突破（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民主黨籍總統參選人楊安澤（Andrew Yang）上週末再度到訪灣區，並與華裔支持者近距離接觸，他宣布選情出現重大突破，已經達到門檻，將在6月登上民主黨內初選的電視辯論舞台。

正在爭取民主黨提名的楊安澤，16號晚間在南灣Cupertino市出席華裔社區籌款餐會，他宣布競選活動有重要突破，將創下歷史。

楊安澤說：”我非常驕傲的宣布，我們最近已經突破民主黨初選辯論的門檻，看來我將成為首個亞裔男性，站上民主黨初選辯論舞台。”

根據民主黨黨內初選辦法，將在今年6月和7月共舉辦兩場辯論，最多只有20名參選人能站上辯論舞台。

資格方面，首先必須在3項民調中支持度至少達到1%，其次草根籌款門檻必須要有65,000個捐款人，而且至少要在20個州取得每州至少200名捐款人。

已通過門檻的楊安澤說，目前www.yang2020.com官網有75,000名捐款者，不過他希望募集更多。

楊安澤說：”即使捐助一元都好，我們希望在6月之前能有20萬人捐款。”

楊安澤預告在辯論時，他希望能說服美國選民，並非移民製造麻煩，而是美國經濟涉及太多問題，在興建圍牆的議題上，楊安澤向本台說明立場。

楊安澤說：”我認為需要在南部邊境執法，建牆是一種象徵，因為邊境各地點都不同，所以有些地方圍牆會有幫助，但也有些地方圍牆不切實際，所以我們可以採取不同措施，但是我支持加強南部邊境保安。”

對於當前美中貿易戰愈演愈烈，楊安澤主張加強雙邊合作，並降低緊張氣氛，而他認為自己身為亞裔和華裔，處理這個問題將更有優勢。

楊安澤說：”我相信會的，我可以很自然的跟亞洲人合作，彼此比較熟悉和理解，處裡上會有幫助。”

今年44歲的楊安澤來自紐約，父母是台灣移民，他曾短暫擔任律師然後從商，後來創辦非牟利機構Venture for America，致力於栽培企業家和創造就業。

除了80/20促進會已為他背書，還有推動亞裔參政的僑界大老以個人身分公開力挺。

支持者尹集成說：”我支持他，主要是他代表華人跟亞裔，在美國做最高的選舉，總統選舉裡面，能夠願意而且很有犧牲的精神，花3年的時間，他的生活還有事業跟家庭都放棄了，這是很好一個鼓勵大家參加美國的社會、美國的政治，不是為自己。”

楊安澤的政見包括發放全民基本收入、政府向全民提供健保，以及以人道為本的資本主義等，其中又以無條件發放每人每月1,000元最受矚目，也最受爭議。

楊安澤競選團隊成員孫曉光說：”很多人，尤其是我們華裔，認為這個1,000塊錢就像天方夜譚一樣，但是實際上這是有很強烈的社會背景和經濟基礎，同時對於美國這樣的國家來說，我們也是支付得了的，都有一些精確的計算。”

至於競選以來最大的挑戰，楊安澤說，是競選需要長期出行，他不習慣跟太太和兩個小孩分開，不過還好家人都很支持他的競選。

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