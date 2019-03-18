南加雨後罌粟花盛開 遊客湧往賞花小鎮不勝負荷

【KTSF 江良慧報導】

南加州早前連日大雨，位在洛杉磯東南Riverside縣的Lake Elsinore市山區，大量鮮橙色加州罌粟花盛開，吸引大批遊客專程前往賞花，但由於遊客太多，導致前往當地的15號州際公路，以及市內街道全部大塞車，市政府在週日宣布，禁止公眾前往，不過週一已經再次重開。

Lake Elsinore市政府官員表示，週末期間每天有大約5萬至10萬人到訪，遍地都是盛放加州罌粟的Walker Canyon，導致全市內外都大塞車。

市長表示，當地的加州罌粟從沒有這般盛開，也從來沒有這麼多人潮，所以該市基建無法承受。

市府在週末時，特別安排5元的穿梭巴士服務，又加開給穿梭巴士的專用行車線，但由於人太多，遊客要輪候個半小時才上到巴士，公路仍然塞車，為遊客提供的流動廁所也滿溢。

當局於是在下午5時宣布，關閉前往Walker Canyon的道路，不過週一已經重開。

當地官員週一會開會，希望在週末前，能制定控制人群的有效方案。

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