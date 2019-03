【KTSF 馮政浩報導】

舊金山一名中年男人,涉嫌將一隻小狗從3層高的公寓單位拋落地面垃圾槽,被警方拘捕,地檢處控告他虐待動物重罪。

4個月大的混種犬Rocky,上月從3層樓高墜下一個大型公寓的垃圾槽裡面,在無水無食物情況下,等到4日後才被發現,當時缺水以及腳骨折,動物護理及管控組織將牠救出,搶救時要截去受傷的腳。

Rocky現時仍在復原當中,不過已經很精神,並將會由其中一名調查警員收養。

警方將59歲男子Ronald Jones拘捕,指他涉嫌將Rocky拋下垃圾槽,Jones上週五出庭否認虐待動物控罪,預料月尾再出庭。

