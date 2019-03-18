舊金山汽車撞路牌柱 司機受傷

【KTSF】

舊金山Haight-Ashbury區週一有汽車撞上路牌柱，造成一人受傷，車禍導致Muni輕軌列車服務受阻。

COLLISION WITH ONE ADULT NON LIFE THREATENING INJURY

SINGLE VEHICLE AT DIVISADERO ST/PAGE ST INTO CONCRETE POLE. POLE COMPROMISED IN THE MEDIAN THAT HAS A STOP LIGHT, STREET LIGHT AND SIGNS LEANING ON MUNI LINES EXPECT DELAYS @sfmta_muni pic.twitter.com/wOnbqTf2pQ — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT (@SFFDPIO) March 18, 2019

當局稱，事發於中午12時左右，地點在Page街夾Divisdero街，一輛汽車撞上Divisdero街中間分隔欄的一條路牌柱。

司機在事故中受傷，沒有生命危險。

Muni表示，24-Divisadero的輕軌列車服務受阻，班次出現延誤。

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