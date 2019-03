【KTSF】

舊金山日落區邊緣Lake Merced附近,上週五一名少女和媽媽過馬路時被車撞傷。

上週五傍晚6時左右,在John Muir Drive 600號路段,肇事的黑色房車撞到兩個人。

14歲女事主重傷送院,情況危殆,至於她媽媽亦受傷送院,不過沒有生命危險。

案發現場附近有鄰居表示,該條馬路非常危險,因為他見汽車都開得很快,有時快過在公路,行人很危險,肇事司機有留在現場配合警方調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。