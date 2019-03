特朗普否決國會決議 普洛西將要求眾議院投票推翻

【KTSF】

上週五特朗普總統任內首次動用否決權推翻國會決議,推翻邊界緊急狀態令,以取得建牆經費,眾議院議長普洛西表示,將要求眾議院進行投票,推翻總統的否決。

眾議長普洛西週六表示,將提議在26號進行投票,推翻總統的否決令。

不過國會想要推翻總統的否決令,兩院都必須達到3分之2多數票,這幾乎不可能實現。

不過普洛西表示,雖然如此,也要記錄下國會議員的立場。

這是自1976年來,國會首次對國家緊急狀態令提出質疑。

特朗普為了建牆,要求國會撥款不成後,以宣告國家緊急狀態的手段,繞過國會撥款建牆。

上週四共和黨人控制的參議院和眾議院一樣,通過推翻緊急狀態令,其中包括12位共和黨參議員的支持。

隔天特朗普則首度在任內行使否決權,重申國家緊急狀態令以取得經費建牆。

