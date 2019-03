【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區再次傳來壞消息,超過200名學校文員及其他員工,將於未來幾個星期收到被解雇的通知。

校區表示,下學年的財政預算將會被縮減供2,200萬的開支,為了平衡開支,將解僱共257名員工,包括學校保安、圖書館管理員,以及其他全職職位等都受到影響。

上個月,校區教師經過7天的罷工後,終與校區達成新的勞資合約,未來4年將會加薪11%。

教師工會表示,如果說新的勞資合約間接導致其他員工被解雇,會方質疑這個講法。

