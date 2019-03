新西蘭槍擊案死者增至50人 疑犯歐遊後變激進

【i-CABLE】

新西蘭基督城槍擊案死亡人數增至50人,警方仍在調查槍手塔蘭特是否這宗血腥襲擊的唯一兇徒,以及為何他會變得激進,塔蘭特在行兇之前幾分鐘,向總理辦公室寄出自白宣言的電郵,內容沒列明襲擊詳情,他近年到過多個國家,包括歐洲和巴爾幹半島,疑犯的家人說,塔蘭特到過歐洲後就完全改變。

澳洲疑犯塔蘭特被控以謀殺,繼續扣押,澳洲傳媒訪問他的親人,他們指感到難以接受,對於塔蘭特造成不能彌補的傷害感到抱歉。

土耳其國營電視台公開塔蘭特2016年3月,抵達伊斯坦布爾機場的閉路電視截圖,當局會跟美國等國家的反恐部門調查。

據了解,塔蘭特在2016至2018年間,最少到過11個歐洲及巴爾幹國家,並遊歷不少有關奧斯曼帝國軍隊,及基督徒戰役的遺蹟。

有報道指他歐遊期間接觸極右組織,多國稱會調查塔蘭特的行蹤,據報英國軍情五處及法國情報部門正調查他與當地極端份子有否關聯。

新西蘭總理阿德恩證實,恐襲案發前9分鐘,槍手以電郵發放宣言給逾30個收件者,包括其辦公室。

塔蘭特有槍牌,阿德恩指星期一會與官員商討收緊槍械管制,包括考慮禁止私人擁有半自動步槍。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。