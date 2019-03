研究發現年長人士透過滋潤皮膚可減少慢性疾病（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山加大的一項研究發現,年紀較大的人士可以透過滋潤皮膚來減少慢性疾病,在身體其他部位引起的發炎情況。

隨著人體的老化,血液裡的細胞激素cytokines增加,這些細胞分泌的蛋白質,會影響細胞之間的溝通,因此會導致一些患有例如阿茨海默症、心臟疾病和糖尿病等慢性疾病的人,身體不同部位發炎。

醫學界長期認為,這是基於免疫系統或是肝臟功能退化導致。

但是舊金山加大的皮膚科專家認為,起因必須來自一個更大、而且會影響整個人體的器官,而皮膚就是這個最大的器官。

專家認為,皮膚推動細胞激素在人體內的流通,因此一些例如皮膚癢、乾燥或酸度不平衡的症狀。

專家表示,人的皮膚在50歲以後退化,酸度、濕度和滲透性屏障功能減退,這意味著細菌和病原體也比較容易進入人體,所以皮膚失去水分,將會導致皮膚分泌導致發炎的細胞激素,增加這些細胞激素進入血液的機率,從而增加患有心臟病的危險,總的來說,滋潤皮膚來保護皮膚會對人體健康有幫助。

在舊金山加大的研究中,33名58到95歲的人,在30天內全身塗潤膚膏,每天兩次,可以減低三種導致發炎的細胞激素的產生,也改善他們的皮膚濕度、酸度和加強滲透性屏障功能。

舊金山加大學者將擴大研究,但是目前已經建議,年紀比較大的人每天勤加潤膚。

