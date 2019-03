【KTSF 張麗月報導】

近年來,網的業快速成長,網的公司紛紛申請上市,預期未來兩星期,Lyft將會在Nasdaq上市。

Lyft週一將招股價定在62至68元,期望可以集資超過20億元。

去年,Lyft的總收益達22億元,但同時錄得的淨虧損飆升到9億多元。

Lyft的同業對手Uber也將於今年稍後上市,Uber現時市值約有1,000億元。

