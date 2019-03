南灣出現維修車道騙案 騙徒多向長者下手

【KTSF】

南灣Los Altos警方提醒民眾提防一種以維修車道為名,詐騙居民的騙案,這種騙案近日在灣區都有出現。

警方表示,這種騙徒通常向年長居民下手,他們會逐家逐戶問,表示願意為居民維修車道,騙徒會經口頭上向事主提供維修的報價,但不會提供一份文件或合約,然後騙徒會用很少工具,甚或低質素的物料去維修車道。

警方指,騙徒然後要求只收現金,而且索取的金額一般比最初講好的高出很多,事主損失的金額數以千計。

局方提醒民眾,有牌照及有信譽的車道維修承建商,絕少會逐家逐戶爭取生意,為了保障自己,民眾要向維修人士索取他們的牌照號碼。

而且,有牌照的承建商會為顧客提供合約,列明準確的維修費用,亦不會逼顧客盡快決定,如果維修商提出一個比市價低的價錢,並指價格只會今天有效,明天或下星期會無效,警方表示,這樣很可能是騙局。

合格的承建商一般不會只收現金,警方提醒,騙徒所駕駛的貨車,通常是來自外州的車牌,而且沒有維修公司的篇號或名字,電話號碼會經常轉變。

有懷疑的市民,查一查會發現騙徒是沒有永久的地址,遇上這些騙徒的事主,請致電(650)947-2770與警方聯絡。

