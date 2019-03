港鐵列車相撞車長受傷 金鐘至中環服務暫停

【i-CABLE】

香港港鐵兩列列車凌晨測試新信號系統期間發生嚴重碰撞,一名車長右腳受傷,車廂損毀嚴重,港鐵指同類事件在通車以來從未發生過。受事故影響,荃灣綫金鐘站來往中環站服務全日暫停,而荃灣站來往金鐘站維持3分半鐘一班車,週二荃灣綫未必能完全恢復服務。

去中環的列車右邊車頭撞到傾側,偏離路軌,車頭玻璃碎裂,被攔腰撞的向荃灣方向列車不單止車門飛脫,另一角度看,被撞的那一邊車身被削開,消防員在場,損毀最嚴重的兩卡是第三、四卡車廂,再入車廂看,更清楚感受到衝力有多大,整排座椅被撞毀,扶手都撞歪。

另一邊拍攝,同樣兩個車廂損毀非常嚴重,扶手、座位、門框到窗框,全部撞至變形。港鐵指當時正測試新信號系統,車廂內沒有乘客,港鐵職員事後到場了解,兩列列車車門撞毀,車身撞入另一列列車入面,相撞位置是離開中環站二號月台約一百米。

去中環列車的車廂損毀相對沒有那麼嚴重,近車頭的接駁位就撞至變形,兩名列車男車長沒有被困,其中一名車長右腳受傷,與另一名車長一併送院檢查,他們可以自行上救護車。

消防指是於凌晨2時55分接報列車相撞,5分鐘後到場救出車長,港鐵大批工程人員事後在二號月台,見到去荃灣方向的列車停在月台中間。

港鐵指當時列車由新信號系統操作,中環出發的列車經渡綫向荃灣方向行駛,另一列向中環方向列車差不多同一時間亦都經渡綫來到原本月台,但車頭就撞到另一列列車的第三、四卡車廂,一卡列車的兩個轉向架偏離路軌。

荃灣綫來往金鐘站和中環站全日服務暫停,港鐵指通車四十年來首次發生同類意外,要調查起因,亦會調查是否跟車速有關,但港鐵不肯透露當時的車速。

港鐵指會以安全作為首要考慮,目前仍未完全接受新信號系統,每日通宵測試完都會轉回現有系統,呼籲乘客毋須擔心,亦相信事件對測試會有影響。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。