韓國瑜4月到灣區演講 門票一小時搶購一空

台灣超高人氣政治人物高雄市長韓國瑜即將在4月16號到灣區演講,活動門票週六上午發售,出現大批排隊人潮,開放給民眾的2,500張門票,不到一小時就全部賣清。

週六上午10點,高雄市長韓國瑜演講門票正式發售,許多韓粉紛紛排隊購票,都希望能在4月16日晚上7點,親自到Santa Clara會議中心聆聽韓國瑜的演講。

有輪候排隊的人表示,清晨5時已經在家裡坐車過來,到達門口是5時45分。

另外有人就8點半來到,怕遲來買不到入場券

主辦活動的全球玉山科技協會,3月16日同步在舊金山華埠,以及永和超市在灣區的3家分店出售門票。

Cupertino永和超市甚至前一天晚上8點就已經出現等候者,因為購票者確保可以為高齡的父母看到韓國瑜,就連傳統僑社所在的舊金山唐人街也出現大批韓粉。

也有買票者認為,台灣很難得出現了解基層大眾百性情況的政客,因此好奇看看。

4月16日韓國瑜演講的主題是城市的活力,創造強有力的區域經濟,售價20元,共2,500張門票開賣一個小時內已全部售之一空。

