韓國瑜4月到灣區演講 門票一小時搶購一空

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣超高人氣政治人物高雄市長韓國瑜即將在4月16號到灣區演講，活動門票週六上午發售，出現大批排隊人潮，開放給民眾的2,500張門票，不到一小時就全部賣清。

週六上午10點，高雄市長韓國瑜演講門票正式發售，許多韓粉紛紛排隊購票，都希望能在4月16日晚上7點，親自到Santa Clara會議中心聆聽韓國瑜的演講。

有輪候排隊的人表示，清晨5時已經在家裡坐車過來，到達門口是5時45分。

另外有人就8點半來到，怕遲來買不到入場券

主辦活動的全球玉山科技協會，3月16日同步在舊金山華埠，以及永和超市在灣區的3家分店出售門票。

Cupertino永和超市甚至前一天晚上8點就已經出現等候者，因為購票者確保可以為高齡的父母看到韓國瑜，就連傳統僑社所在的舊金山唐人街也出現大批韓粉。

也有買票者認為，台灣很難得出現了解基層大眾百性情況的政客，因此好奇看看。

4月16日韓國瑜演講的主題是城市的活力，創造強有力的區域經濟，售價20元，共2,500張門票開賣一個小時內已全部售之一空。

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