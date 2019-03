【KTSF】

東灣Fremont市週日晚發生一宗致命車禍,警方懷疑其中一名涉事司機酒後駕駛。

警方消息指,週日晚6點15分,一輛小型貨車與一輛本田Civic汽車在Central大街介於Southwood Drive與Blacow路之間的路段相撞,本田汽車的乘客當場死亡。

小型貨車的司機試圖徒步逃離現場,但不久後在附近被發現,並被警方拘捕。

警方暫未公佈涉事司機與死者的身份,但懷疑事件可能涉及酒精。

