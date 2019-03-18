荷蘭烏得勒支發生槍擊案 最少3死多人受傷

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荷蘭中部城市烏得勒支一名槍手先後在電車上及多處地點開槍，最少3死、多人受傷，槍手一度逃脫，懷疑涉案的37歲土耳其男子已落網，案件疑涉及恐怖主義。

槍擊案後，出事電車停在現場，當局架設帳篷覆蓋現場發現的遺體，又封鎖附近一帶，反恐部門也奉召到場。

當地傳媒報道，週一早上10時45分，一名男子在烏得勒支電車上開槍，多人受傷，目擊者形容槍手瘋狂開槍，聽到多下槍聲，有女子手部和衣服濺血，失去意識，槍手之後乘車逃走。

警方轉到附近街道搜查，要求民眾遠離事發現場，並指示學校鎖好門窗。

烏得勒支是荷蘭第四大城市，以往甚少發生槍擊事件，首相呂特召開危機應變會議商討事件，把烏得勒支恐襲威脅級別提升至最高水平，市中心火車站、市內清真寺和大學基於保安理由已關閉，其中兩卡車廂之間對出的地面發現遺體。

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