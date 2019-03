荷蘭烏得勒支發生槍擊案 最少3死多人受傷

【i-CABLE】

荷蘭中部城市烏得勒支一名槍手先後在電車上及多處地點開槍,最少3死、多人受傷,槍手一度逃脫,懷疑涉案的37歲土耳其男子已落網,案件疑涉及恐怖主義。

槍擊案後,出事電車停在現場,當局架設帳篷覆蓋現場發現的遺體,又封鎖附近一帶,反恐部門也奉召到場。

當地傳媒報道,週一早上10時45分,一名男子在烏得勒支電車上開槍,多人受傷,目擊者形容槍手瘋狂開槍,聽到多下槍聲,有女子手部和衣服濺血,失去意識,槍手之後乘車逃走。

警方轉到附近街道搜查,要求民眾遠離事發現場,並指示學校鎖好門窗。

烏得勒支是荷蘭第四大城市,以往甚少發生槍擊事件,首相呂特召開危機應變會議商討事件,把烏得勒支恐襲威脅級別提升至最高水平,市中心火車站、市內清真寺和大學基於保安理由已關閉,其中兩卡車廂之間對出的地面發現遺體。

