炸彈氣旋吹襲中西部 兩州水浸至少4死

【KTSF 江良慧報導】

美國中西部地區上星期遭受一股被稱為炸彈氣旋（Bomb Cyclone）的強烈風暴吹襲，連場暴風雨導致艾奧瓦州和內布拉斯加州嚴重水浸，有至少4人喪生，另外兩人失蹤。

內布拉斯加州的水浸可能還會惡化，水浸已經打破已往紀錄，預計這個星期還會陸續有來。

洪水已經導致在內布拉斯加和艾奧瓦州，分別造成3個和一個人死亡。

內布拉斯加州州長Pete Ricketts說：”有人被洪水沖走，還有一人失蹤，所以我們只想大家安全，若看到水，不要企圖穿過，很危險的。”

目前仍然有超過800萬人受到洪水威脅，部分原因是冰雪迅速融化。

CNN氣象專家Pedram Javaheri說：”冰塞現在也是種名顯的威脅，因我們看到了這些所有的融化，冰和碎片進入到河流和水道。”

目前當局最擔心的是下游河道氾濫令更多地區水浸。

Ricketts說：”以廣泛程度來說，這應該是我們州歷史上最具破壞性的水浸。”

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