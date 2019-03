炸彈氣旋吹襲中西部 兩州水浸至少4死

【KTSF 江良慧報導】

美國中西部地區上星期遭受一股被稱為炸彈氣旋(Bomb Cyclone)的強烈風暴吹襲,連場暴風雨導致艾奧瓦州和內布拉斯加州嚴重水浸,有至少4人喪生,另外兩人失蹤。

內布拉斯加州的水浸可能還會惡化,水浸已經打破已往紀錄,預計這個星期還會陸續有來。

洪水已經導致在內布拉斯加和艾奧瓦州,分別造成3個和一個人死亡。

內布拉斯加州州長Pete Ricketts說:”有人被洪水沖走,還有一人失蹤,所以我們只想大家安全,若看到水,不要企圖穿過,很危險的。”

目前仍然有超過800萬人受到洪水威脅,部分原因是冰雪迅速融化。

CNN氣象專家Pedram Javaheri說:”冰塞現在也是種名顯的威脅,因我們看到了這些所有的融化,冰和碎片進入到河流和水道。”

目前當局最擔心的是下游河道氾濫令更多地區水浸。

Ricketts說:”以廣泛程度來說,這應該是我們州歷史上最具破壞性的水浸。”

