航管局與波音據報在埃航空難前已知737 MAX有問題

【i-CABLE】

埃塞俄比亞航空空難,當局指飛行數據顯示,與印尼獅子航空空難有明顯相似的地方。據報美國聯邦航空局和波音公司在第二宗空難前,已經知道737 MAX客機防止失速系統可能有問題。

埃塞俄比亞運輸部部長莫瓜塞表示,根據出事客機飛行記錄儀及駕駛艙語音記錄儀的數據,初步發現埃塞俄比亞航空空難,與去年10月印尼獅子航空空難有明顯相似的地方,他沒有透露詳情,但計劃一個月內公開調查發現。

外界關注接連的空難,是否跟MAX 8客機的防止失速系統有關,《西雅圖時報》引述美國聯邦航空局工程師指,波音在737 MAX客機防止失速系統的安全檢查,發現多個嚴重缺陷,當客機感應器偵測到客機機頭角度太高,自動系統會提高客機尾部,令機頭向下,防止失速,但安全檢查發現,即使機師發現系統偵測有錯,修正指示,將機頭提高,系統仍會自行重啟4次以上,與最初的安全分析文件所列的不同,亦忽略了系統重複令機頭向下,可能帶來的嚴重後果。

報道指,航空局和波音在埃航空難發生前4日已收到相關資料,並被要求作出回應。

報道又指,由於聯邦航空局經費及資源短缺,管理層多年前開始,不斷向檢測航機安全的工程師施壓,要求迅速完成認證,並將更多評估工作交予波音自行負責。

其中737 MAX的防止失速系統,便是2015年為令波音可追趕對手、空中巴士的客機開發進度,聯邦航空局高層要求工程師將系統交由波音自行做安全評估,並快速審批結果。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。