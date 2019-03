影評：《江湖兒女》看一段跨時代的感情變遷

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

中國第六代導演賈樟柯最新影片探討中國地下社會跨時代的一段感情。

2001年,中國西北部的一個地區,少女巧巧愛上了黑幫老大斌哥。敢愛敢恨的這對情侶,在一次被敵對人士襲擊下,巧巧開槍阻嚇,但也因此被判入獄五年。出獄後 巧巧到三峽找斌哥,兩人分手。但他們之間的緣分也還未盡,斌哥中風後,巧巧大方照顧。但是這段感情,也還有起變數的餘地。

賈樟柯新作品中,探討這對在中國地下社會生存的江湖中人,17年的感情恩怨。

賈樟柯:“我一直特別想拍一個關於江湖的電影。所謂江湖不止存在古代,在存在於現在。江湖信於我們,一個就是身於其中的人,被社會影響、改變,起起伏伏。過去很多前輩導演都是通過江湖,一個這樣的角度來講很大動盪、變革的年代。像胡金銓電影裡面的明代,吳宇森電影裡面的80年代的香港,這是一個很好的角度來觀察主流社會的變化。另外一方面就是所謂的江湖裡面的人–江湖兒女。我們往往跟有情有義聯繫在一起,情深意重是江湖兒女的一個特點。他們的情感故事有很濃烈的戲劇性在裡面。”

賈樟柯屬於中國第六代導演,拍攝手法寫實味道濃,也體現中國現代社會中的矛盾和突顯人們對事態的反應。隨著個人性格有差異,也存在種種好壞分歧。

環繞於人性的細察,也需要帶觀眾入戲的演員。導演妻子趙濤也是他許多作品中的靈魂人物,看她演的巧巧在熒幕中的心理變化是個享受。而廖凡低調飾演斌哥,舉動令人難以猜測。雖然絕大多數人都沒有和黑幫交涉的經歷,但卻能完全體會這些人物的情感經歷,對無法預測的未來,在無奈中添一份勇敢的姿態來面對。

《江湖兒女》和能夠在美國取得發行的中國影片相比,缺少華麗包裝,情感卻更加豐富。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.ashispurestwhitemovie.com/

“Ash Is Purest White” uncovers a wealth of emotions in the underbelly of Chinese society.

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.ashispurestwhitemovie.com/