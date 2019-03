美國譴責新西蘭清真寺槍擊案 當局提高戒備

【KTSF 江良慧報導】

在新西蘭的清真寺槍擊案後,美國本土的清真寺也提高警戒,國土安全部表示,美國目前沒有可信的威脅,但仍然會保持戒備。

從紐約到芝加哥,到西岸洛杉磯,全國的清真寺全部都提高戒備。

洛杉磯市長Eric Garcetti說:”我們明顯在全市清真寺派駐警察,並且我們會繼續巡邏。”

國土安全部表示,雖然現時並沒有針對美國的可信威脅,但還是會提高警覺,並向新西蘭槍擊案的死傷者致哀。

國務卿蓬佩奧說:”美國人為受害人和家屬祈禱,美國譴責這仇恨的襲擊。”

特朗普總統也發推文,對新西蘭人民表示同情,美國國家安全顧問John Bolton則承諾會盡力提供協助。

Bolton說:”我們會與新西蘭當局盡量合作,若我們有甚麼可以做,但我們肯定密切留意事件。”

而美國伊斯蘭關係委員會也譴責襲擊,並呼籲美國的穆斯林不要因為恐懼而不去崇拜。

美國伊斯蘭關係協會發言人Nihad Awad說:”我們告訴我們社區不要害怕,不要捨棄你的清真寺,今天不要,永遠不要。”

