美國譴責新西蘭清真寺槍擊案 當局提高戒備

【KTSF 江良慧報導】

在新西蘭的清真寺槍擊案後，美國本土的清真寺也提高警戒，國土安全部表示，美國目前沒有可信的威脅，但仍然會保持戒備。

從紐約到芝加哥，到西岸洛杉磯，全國的清真寺全部都提高戒備。

洛杉磯市長Eric Garcetti說：”我們明顯在全市清真寺派駐警察，並且我們會繼續巡邏。”

國土安全部表示，雖然現時並沒有針對美國的可信威脅，但還是會提高警覺，並向新西蘭槍擊案的死傷者致哀。

國務卿蓬佩奧說：”美國人為受害人和家屬祈禱，美國譴責這仇恨的襲擊。”

特朗普總統也發推文，對新西蘭人民表示同情，美國國家安全顧問John Bolton則承諾會盡力提供協助。

Bolton說：”我們會與新西蘭當局盡量合作，若我們有甚麼可以做，但我們肯定密切留意事件。”

而美國伊斯蘭關係委員會也譴責襲擊，並呼籲美國的穆斯林不要因為恐懼而不去崇拜。

美國伊斯蘭關係協會發言人Nihad Awad說：”我們告訴我們社區不要害怕，不要捨棄你的清真寺，今天不要，永遠不要。”

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