【KTSF】

英國國會下議院週四以412票對202票,通過向歐盟申請延遲3月29號的脫歐期限。

首相文翠珊傾向短期押後脫歐,即推遲3個月至6月30日前,預料她會在下週三前再向下議院提交脫歐方案,進行第三次表決。

歐洲理事會主席表示,若果英國認為有必要重新考慮脫歐政策,並能達成共識,他便會呼籲歐盟27個成員國,延遲英國脫歐期限一段長時間。

有歐盟官員指,這意味英國脫歐至少推遲一年。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。