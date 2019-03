【KTSF】

特朗普總統為了要興建美墨邊界圍牆而宣布全國緊急令,結果被國院兩院推翻,週五他對國會的表決結果動用否決權,是上任以來的第一次。

特朗普說:”國會有自由通過這議案,我有責任去否決,感覺非常驕傲。”

國會要推翻總統否決,兩院各自必須要有3分之2的贊成票,這個要考驗國會共和黨人是否願意履行憲法賦予的職責,去制衡總統的權力。

與此同時,由於有多個州針對全國緊急狀態令提出訴訟,該項命令是否能執行將由法庭來判決。

