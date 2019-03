迴轉壽司餐廳兩亞裔東主承認瞞稅 最高判囚5年

【KTSF】

在灣區經營多間迴轉壽司餐廳的兩名亞裔東主早前被控瞞稅,聯邦檢控官稱二人已認罪。

64歲的Man Young Kim和58歲的Kyong Ja Kim,已承認串謀詐騙美國當局罪,二人都居住在東灣Dublin市。

根據認罪協議,二人承認沒有在聯邦報稅表中申報餐廳的現金收益,涉及的餐廳包括Sushi Boat Oakridge、Sushi Boat Valley Fair和Sushi

Boat Westgate。

檢控官稱,二人承認沒有把餐廳收益的現金存入銀行,改為把款項作為員工的薪酬,或購買個人或非用於生意上的物品。

另外,二人在報稅時,只向會計師提供公司銀行帳戶的資料,當中並沒有包括餐廳的現金收益,而用現金向員工支付薪酬時,也沒有繳付僱主需要繳交的薪酬稅,政府因此少收120萬元稅款。

兩名被告認罪後,最高可被判處入獄5年,罰款25萬元,同時要繳還拖欠的稅款。

