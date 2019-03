【KTSF陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德(London Breed)簽署法例,在SOMA以西一帶成立社區福利區(Community benefit district),由當地居民及商戶牽頭,改善區內的環境及生活質素,是市內最大,而且是第17個同類的小區。

第6區市參事楊馳馬(Matt Haney)說:”實際上,這個計劃對所有人都有益處,大家會即時感受到這個小區組織,令居民的生活質素有所提升。”

SOMA以西,由6街至南Van Ness一帶,包括100個路段,居民及商戶代表組成委員會,每年負責籌款約370萬,在未來15年改善區內的環境,包括清潔及美化社區,改善行人和單車騎士的安全,推廣社區,鼓勵更多人去當地消費等。

