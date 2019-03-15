聖荷西市長提出撥款千萬 增聘警員維持治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西市長Sam Liccardo一改風格，本週一連4天在市內不同地點發表市情咨文，週三談及興建小房子，週四就講治安，他跟警局局長落區巡視。

市長Liccardo週四與警局局長Eddie Garcia，以及警局一支在幾個月前成立的街頭罪案組落區巡視。

Liccardo表示，巡視路軌附近時發現有一些無家可歸者紮營露宿，其中一個營裡面，發現有兩男兩女，該兩男是涉及家暴案假釋犯，營地裡面都藏有冰毒。

Liccardo說：”我好慶幸在警局局長Garcia帶領下，不會對這些營地裡面發生的暴力事件置之不理，我們知道好多無家可歸者，每天在這些營地裡面受害，我們不能容忍這種無法無天行為，有家或無家都好，我們要讓他們知道警局會保護他們。”

Liccardo表示，目前警局面對最大挑戰是警員人手不足，因此提出方案，撥款1,400萬元，未來幾個月增聘警員，有待市議會審批，一經通過將會最早在7月1日實施。

Liccardo說：”街頭罪案組每日面對的這類挑戰，近年來都難以應付，原因是不夠警員。”

Liccardo又指，打擊市內暴力罪案很重要，根據聖荷西警局網站的數據，今年1月錄得361宗暴力罪案，比去年同期多了27宗。

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