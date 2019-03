聖荷西市長提出撥款千萬 增聘警員維持治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西市長Sam Liccardo一改風格,本週一連4天在市內不同地點發表市情咨文,週三談及興建小房子,週四就講治安,他跟警局局長落區巡視。

市長Liccardo週四與警局局長Eddie Garcia,以及警局一支在幾個月前成立的街頭罪案組落區巡視。

Liccardo表示,巡視路軌附近時發現有一些無家可歸者紮營露宿,其中一個營裡面,發現有兩男兩女,該兩男是涉及家暴案假釋犯,營地裡面都藏有冰毒。

Liccardo說:”我好慶幸在警局局長Garcia帶領下,不會對這些營地裡面發生的暴力事件置之不理,我們知道好多無家可歸者,每天在這些營地裡面受害,我們不能容忍這種無法無天行為,有家或無家都好,我們要讓他們知道警局會保護他們。”

Liccardo表示,目前警局面對最大挑戰是警員人手不足,因此提出方案,撥款1,400萬元,未來幾個月增聘警員,有待市議會審批,一經通過將會最早在7月1日實施。

Liccardo說:”街頭罪案組每日面對的這類挑戰,近年來都難以應付,原因是不夠警員。”

Liccardo又指,打擊市內暴力罪案很重要,根據聖荷西警局網站的數據,今年1月錄得361宗暴力罪案,比去年同期多了27宗。

