【KTSF】

美國大學爆出的升學賄賂案餘波未了,繼史丹福大學有學生提出集體訴訟外,還有一名前奧克蘭(屋崙)亞裔教師提出民事訴訟,指稱賄賂案導致兒子未能升讀心儀的大學。

教師Jennifer Kay Toy代表兒子提出民事訴訟,控告賄賂案被起訴的其中45人,包括部分家長。

她表示,兒子GPA達到4.2,卻因為賄賂案被剝奪了公平的入學機會。

她表示提訴是代表100萬人受影響人士,要求5,000億的賠償。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。