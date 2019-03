【i-CABLE】

北韓副外相崔善姬表示,領袖金正恩正考慮是否繼續與美國談判及維持停止試射導彈及核試。

崔善姬在平壤會見多國外交人員及外國傳媒時表示,對朝美雙方未能在河內峰會達成協議深表失望,批評美國丟棄黃金機會。

她認為雖然特朗普總統願意展開對話,但國務卿蓬佩奧及國家安全顧問博爾頓提出堅定要求,導致美方態度強硬。

她指金正恩對美方的立場感到困惑,但兩國領袖的關係仍然良好,她相信金正恩會在短時間內正式宣布對美國的立場。

針對崔善姬的言論,蓬佩奧表示,美方希望繼續與北韓領袖金正恩商討無核化。

蓬佩奧稱金正恩在河內峰會上,向美國保證北韓不會試射導彈和核試,相信他會繼續履行承諾。

