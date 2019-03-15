新西蘭兩清真寺槍擊案49死 槍手網上直播過程

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新西蘭基督城兩間清真寺發生槍擊案，最少49人死亡，超過20人傷勢嚴重，一名相信是槍手的澳洲男子在網上直播槍擊過程，警方拘捕3男1女，其中一人被控謀殺，明天提堂，當局下令全國清真寺暫停開放。總理指事件是恐怖襲擊，將國家安全威脅級別提升至高級。

在社交網站Twitter，有人懷疑透過隨身攝錄機直播槍擊經過，包括持槍從車廂下車，檢視車上其他武器，再走進清真寺。直播期間，槍手向寺內信眾開火一分多鐘後，返回車上換槍械彈藥，再重返清真寺大開殺戒。

此Twitter用戶自稱塔蘭特、28歲、澳洲出生的男子，他在網上列出他認為是白人至上的英雄，又指想利用槍械引起大眾對美國憲法第二修正案的關注，這修正案是保障人民可持有武器。

網上亦流傳新西蘭警方在街頭制服疑犯的片段，當局證實拘捕3男1女，他們不在監察名單上，其中一人是澳洲公民，在新西蘭居住並不太久，警方在疑犯車輛發現及移除兩個汽車爆炸裝置。

清真寺遇襲後，多名傷者送院，警方疏散民眾，封鎖案發附近一帶，包括學校，又呼籲公眾暫時避免到清真寺，新西蘭全國清真寺暫時不准開放。目擊者指有一名打扮成軍裝造型的男子，戴黑色頭盔，手持自動步槍走進清真寺，持續開槍10至15分鐘。

總理阿德恩譴責槍擊事件，認定為精心策劃的恐怖襲擊，但新西蘭不會因而被嚇怕。

基督城今次遇襲的有兩間清真寺，最先出事的一間在迪恩大道，槍手在當地下午1時40分左右，入內大開殺戒，當時正值午禱時間，估計寺內有多達400人，40多人被殺。

相隔不久，距離5公里，位於林伍德大道的另一間清真寺也受到槍擊，有目擊者指槍聲持續最少45秒，又指槍手逃走時有穆斯林尾隨並開槍還擊。

相信是槍手的28歲男子塔蘭特，在澳洲新南威爾士州的工人家庭長大，曾任職健身教練，2010年父親癌症病逝後，他離開澳洲到各地旅遊。

他在網上發表宣言，表明施襲目的是反移民，他表示花了兩年時間籌備，3個月前選定基督城，以顯示最偏僻的地方都受移民問題影響。

他又自稱受到2011年挪威連環襲擊案兇徒、極右主義分子布雷維克啟發，又稱與對方有聯繫，他亦有參閱2015年美國南卡羅來納州黑人教堂槍擊案白人槍手魯夫的著作。

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