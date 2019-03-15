新西蘭清真寺槍手是白人至上主義者 仇視移民

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新西蘭基督城兩間清真寺週五發生的槍擊命案，造成49人喪命，被捕的28歲槍手是澳洲人，是一名白人至上主義者，他在社交網站發布一篇74頁長的宣言，他說他仇恨移民，也對穆斯林向歐洲發動的攻擊感到憤怒，他希望報仇和製造恐慌。

在該篇宣言中，他自稱是Brenton Tarrant，他說希望在攻擊中生還，好讓他可以向媒體宏揚他的看法。

而在Al Noor清真寺發動攻擊時，他更在社交網站直播整個過程，在Al Noor清真寺發動的攻擊，共造成41人死亡，其餘死者是在另一間清真寺遇害，當地警方尚未確認兩宗槍擊案是同一人所為。

槍手表示，他選擇在新西蘭發動攻擊，是希望凸顯出世界上沒有一處地方是安全的，即使遠至新西蘭，也無法避免移民大舉入侵。

槍手出身於澳洲一個勞工家庭，學生時代並不富裕，曾在Grafton市任職私人健身教練。

他在宣言中除了發表其白人至上主義的思想外，也自稱是環保主義者及法西斯主義者，他說其政治和社會主張與中國最近似。

他說他蔑視全球最富裕的1%，他也說美國保守派政治評論員Candace Owen影響他最深。

當被問及他是否特朗普支持者時，槍手回答說：”作為重燃白人身分地位和共同目標的象徵，當然（支持），但作為施政者和領導者？主呀當然不支持。”

在宣言中，他提及2017年在西歐旅行時，在瑞典有一名烏茲別克男子駕駛貨車撞向群眾，之後他到法國，看到滿街都是移民，令他開始萌生暴力念頭。

槍手說，他是在3個月前開始策劃在基督城發動攻擊，他說他曾向多個民族主義組織捐錢，但否認是任何組織的成員。

但他承認曾與反移民組織Reborn Knights Templar有接觸，而這次攻擊，得到挪威槍手Anders Breivik的核准。

Breivik是一名右翼主義者，於2011年在奧斯陸及附近一個小島殺害了77人，Breivik的律師表示，其當事人身處獄中，與外界只有有限度接觸，他不大可能曾與新西蘭的槍手有接觸。

槍手也說，發動攻擊的目的，是要藉著威嚇減少移民入侵，同時要分化北約與土耳其的關係，他也希望進一步令西方世界兩極化，同時希望美國觸發內戰，最終實現種族分化的目的。

槍手在宣言中曾使用象徵納粹和白人至上主義的標誌，他說他選擇攻擊穆斯林，因為他視他們為入侵者，將會取代白人種族。

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