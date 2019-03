新西蘭清真寺槍手是白人至上主義者 仇視移民

【KTSF】

新西蘭基督城兩間清真寺週五發生的槍擊命案,造成49人喪命,被捕的28歲槍手是澳洲人,是一名白人至上主義者,他在社交網站發布一篇74頁長的宣言,他說他仇恨移民,也對穆斯林向歐洲發動的攻擊感到憤怒,他希望報仇和製造恐慌。

在該篇宣言中,他自稱是Brenton Tarrant,他說希望在攻擊中生還,好讓他可以向媒體宏揚他的看法。

而在Al Noor清真寺發動攻擊時,他更在社交網站直播整個過程,在Al Noor清真寺發動的攻擊,共造成41人死亡,其餘死者是在另一間清真寺遇害,當地警方尚未確認兩宗槍擊案是同一人所為。

槍手表示,他選擇在新西蘭發動攻擊,是希望凸顯出世界上沒有一處地方是安全的,即使遠至新西蘭,也無法避免移民大舉入侵。

槍手出身於澳洲一個勞工家庭,學生時代並不富裕,曾在Grafton市任職私人健身教練。

他在宣言中除了發表其白人至上主義的思想外,也自稱是環保主義者及法西斯主義者,他說其政治和社會主張與中國最近似。

他說他蔑視全球最富裕的1%,他也說美國保守派政治評論員Candace Owen影響他最深。

當被問及他是否特朗普支持者時,槍手回答說:”作為重燃白人身分地位和共同目標的象徵,當然(支持),但作為施政者和領導者?主呀當然不支持。”

在宣言中,他提及2017年在西歐旅行時,在瑞典有一名烏茲別克男子駕駛貨車撞向群眾,之後他到法國,看到滿街都是移民,令他開始萌生暴力念頭。

槍手說,他是在3個月前開始策劃在基督城發動攻擊,他說他曾向多個民族主義組織捐錢,但否認是任何組織的成員。

但他承認曾與反移民組織Reborn Knights Templar有接觸,而這次攻擊,得到挪威槍手Anders Breivik的核准。

Breivik是一名右翼主義者,於2011年在奧斯陸及附近一個小島殺害了77人,Breivik的律師表示,其當事人身處獄中,與外界只有有限度接觸,他不大可能曾與新西蘭的槍手有接觸。

槍手也說,發動攻擊的目的,是要藉著威嚇減少移民入侵,同時要分化北約與土耳其的關係,他也希望進一步令西方世界兩極化,同時希望美國觸發內戰,最終實現種族分化的目的。

槍手在宣言中曾使用象徵納粹和白人至上主義的標誌,他說他選擇攻擊穆斯林,因為他視他們為入侵者,將會取代白人種族。

