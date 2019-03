【KTSF 張麗月報導】

美國控告中國電訊設備供應商華為銀行欺詐和違反伊朗制裁等13項控罪的案件,華為週四在紐約聯邦法院透過代表律師否認控罪。

針對美國提出的13項控罪,包括銀行和電匯欺詐、違反對伊朗的制裁,以及妨礙司法公正等,華為不認罪。

起訴書也包括華為財務長孟晚舟被檢控,孟萬舟去年12月在加拿大被捕,她聲稱是無辜,美國正循法律途徑,將她引渡來美國受審。

控狀也指,孟晚舟和華為涉嫌串謀欺詐銀行,又涉嫌隱瞞華為與Skycom公司的真實關係。

美國聲稱,Skycom其實是華為的附屬公司,用來隱瞞伊朗的業務。

美國又指,華為透過Skycom來取得被禁運的美國貨品、科技和服務等進入伊朗,以及透過國際銀行體系來轉移資金。

