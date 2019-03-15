香港民主黨成員涉虛報在旺角被擄走罪成（視頻）

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香港民主黨成員林子健前年聲稱在旺角被擄走，被裁定虛報罪成，他被判監5個月，獲准保釋等候上訴。裁判官指，反覆觀看閉路電視片段，認為影片中男子正是林子健，肯定被擄走事件從沒發生，相信整件事是林子健自編自導自演。

林子健獲准保釋等候上訴，與媽媽一同見記者。林子健前年8月召開記者會，指在油麻地砵蘭街被人迷暈後擄走，在雙腿打了21口釘書釘，警方之後拘捕他，指他虛報有人犯罪。

署理總裁判官蘇惠德指，警員有將閉路電視時間與真實時間對比，就林子健當日路線的分析準確，裁判官指自己都反覆看過這些片段，無論衣著、外形或內八的步姿，肯定是林子健，加上在關鍵時間，沒有與被告相似的人在旺角出現，被告住所附近的閉路電視，亦看不到他經歷聲稱的遭遇。

案中另一焦點是林子健的傷勢如何造成，裁判官認為控方傳召的醫生誠實可靠，相反辯方專家證人沒有親自檢查被告傷勢，證供不穩妥，相信林子健極有可能是自殘，而他在砵蘭街戴口罩、太陽眼鏡等，都是想掩人耳目，整件事是他自編自導自演，裁定林子健虛報罪成。

辯方求情指林子健有正面人格，與家人承受很大壓力，亦喪失了入讀耶魯大學的機會，是一生遺憾。

但裁判官指林子健有預謀誤導社會，聲稱有內地部門在鬧市，目無法紀拐帶異見者，引起公眾恐慌，事件亦令警方花近4個月，翻看過千小時閉路電視片段，判監5個月是咎由自取。

裁判官宣讀裁決期間，林子健不時咬手指及搖頭嘆氣，判刑時候又一度用手指指著裁判官，不時搖頭及笑。

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