香港民主黨成員涉虛報在旺角被擄走罪成（視頻）

香港民主黨成員林子健前年聲稱在旺角被擄走,被裁定虛報罪成,他被判監5個月,獲准保釋等候上訴。裁判官指,反覆觀看閉路電視片段,認為影片中男子正是林子健,肯定被擄走事件從沒發生,相信整件事是林子健自編自導自演。

林子健獲准保釋等候上訴,與媽媽一同見記者。林子健前年8月召開記者會,指在油麻地砵蘭街被人迷暈後擄走,在雙腿打了21口釘書釘,警方之後拘捕他,指他虛報有人犯罪。

署理總裁判官蘇惠德指,警員有將閉路電視時間與真實時間對比,就林子健當日路線的分析準確,裁判官指自己都反覆看過這些片段,無論衣著、外形或內八的步姿,肯定是林子健,加上在關鍵時間,沒有與被告相似的人在旺角出現,被告住所附近的閉路電視,亦看不到他經歷聲稱的遭遇。

案中另一焦點是林子健的傷勢如何造成,裁判官認為控方傳召的醫生誠實可靠,相反辯方專家證人沒有親自檢查被告傷勢,證供不穩妥,相信林子健極有可能是自殘,而他在砵蘭街戴口罩、太陽眼鏡等,都是想掩人耳目,整件事是他自編自導自演,裁定林子健虛報罪成。

辯方求情指林子健有正面人格,與家人承受很大壓力,亦喪失了入讀耶魯大學的機會,是一生遺憾。

但裁判官指林子健有預謀誤導社會,聲稱有內地部門在鬧市,目無法紀拐帶異見者,引起公眾恐慌,事件亦令警方花近4個月,翻看過千小時閉路電視片段,判監5個月是咎由自取。

裁判官宣讀裁決期間,林子健不時咬手指及搖頭嘆氣,判刑時候又一度用手指指著裁判官,不時搖頭及笑。

