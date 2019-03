【KTSF】

雞蛋是很多人早餐的首選,不過有最新研究顯示,每星期食3隻或者多過3隻雞蛋,可能會增加患心臟病的風險。

伊利諾伊州西北大學醫學院研究人員,在過去30年追蹤接近3萬名成年人,結果發現,那些每星期吃3或者4隻蛋的人,和吃少些蛋的人相比,心臟病和早死的風險會較高。

研究人員表示,一隻大雞蛋的蛋黃,含186微克的膳食膽固醇,研究發現,每天進食300mg膳食膽固醇,與突發性心血管疾病風險高17%,以及死亡風險高18%有關。

研究人員表示,在制定和修改飲食指引時,這些研究結果至為重要。

