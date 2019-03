史丹福大學學生控告招生弊案主謀和大學（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有史丹福大學的學生就週二爆發的大學招生賄賂案提出集體訴訟,控告涉案主謀和機構外,亦把史丹福和耶魯大學等8間名校告上法庭,指控校方並未採取適當措施,確保入學程序不受侵犯。

本週二爆發全國有史以來最大宗的大學招生賄賂案,至少50人遭到聯邦檢察官起訴,案件涉及8間名校。

兩名史丹福大學學生原本在週三入稟北加州聯邦法庭提出集體訴訟,其中一名學生Erica Olsen宣告退出,另一名學生Kalea Woods改和其他6名學生,共同在週四提出集體訴訟,控告招生賄賂案主謀William “Rick” Singer,以及他經營的The Key全球基金會,還有史丹福、耶魯、南加大USC、喬治城大學、洛杉磯加大、聖地牙哥大學、德州大學奧斯汀分校,以及Wake Forest大學等8間名校。

訴訟文件稱,這起弊案分為兩種型態,一是考試作弊,二是透過Singer的入學輔導公司,以賄賂手段入學。

提告人指控自己付錢申請耶魯和南加大兩間學校,卻因為賄賂弊案,而沒有被該校錄取,入學遭到不公平對待。

訴訟更指,這8間學校並未採取適當程序和保安措施,確保大學入學過程免於外力入侵,並保證學校的員工不會參與這類的賄賂弊案。

訴訟又指,合資格的學生也受到被告詐騙和走後門行為的傷害,提告人更表示,他們的學歷價值會因此降低,因為將來的雇主可能會質疑之所以能進入大學,是因為本身條件優秀還是作弊。

預料可能會有更多學生加入集體訴訟,史丹福大學的學生們對此看法不同,有人不認為大學沒有義務錄取你,是基於你的條件。

也有學生認為,原告覺得因為弊案沒被錄取,可以理解他們很生氣,他們有權採取行動。

史丹福大學校方表示,還在審視訴訟內容,其他被告的大學則尚未作出回應。

這起大學招生弊案發生在2011年至今年2月,有富裕的家長向南加州一間升學顧問中心支付費用,藉此賄賂教練及大學行政人員,修改他們子女的學業成績,或把子女界定為優秀運動員,即使那些子女沒有運動員才能,藉此提高子女入讀頂尖大學的機會。

