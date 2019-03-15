史丹福大學學生控告招生弊案主謀和大學（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有史丹福大學的學生就週二爆發的大學招生賄賂案提出集體訴訟，控告涉案主謀和機構外，亦把史丹福和耶魯大學等8間名校告上法庭，指控校方並未採取適當措施，確保入學程序不受侵犯。

本週二爆發全國有史以來最大宗的大學招生賄賂案，至少50人遭到聯邦檢察官起訴，案件涉及8間名校。

兩名史丹福大學學生原本在週三入稟北加州聯邦法庭提出集體訴訟，其中一名學生Erica Olsen宣告退出，另一名學生Kalea Woods改和其他6名學生，共同在週四提出集體訴訟，控告招生賄賂案主謀William “Rick” Singer，以及他經營的The Key全球基金會，還有史丹福、耶魯、南加大USC、喬治城大學、洛杉磯加大、聖地牙哥大學、德州大學奧斯汀分校，以及Wake Forest大學等8間名校。

訴訟文件稱，這起弊案分為兩種型態，一是考試作弊，二是透過Singer的入學輔導公司，以賄賂手段入學。

提告人指控自己付錢申請耶魯和南加大兩間學校，卻因為賄賂弊案，而沒有被該校錄取，入學遭到不公平對待。

訴訟更指，這8間學校並未採取適當程序和保安措施，確保大學入學過程免於外力入侵，並保證學校的員工不會參與這類的賄賂弊案。

訴訟又指，合資格的學生也受到被告詐騙和走後門行為的傷害，提告人更表示，他們的學歷價值會因此降低，因為將來的雇主可能會質疑之所以能進入大學，是因為本身條件優秀還是作弊。

預料可能會有更多學生加入集體訴訟，史丹福大學的學生們對此看法不同，有人不認為大學沒有義務錄取你，是基於你的條件。

也有學生認為，原告覺得因為弊案沒被錄取，可以理解他們很生氣，他們有權採取行動。

史丹福大學校方表示，還在審視訴訟內容，其他被告的大學則尚未作出回應。

這起大學招生弊案發生在2011年至今年2月，有富裕的家長向南加州一間升學顧問中心支付費用，藉此賄賂教練及大學行政人員，修改他們子女的學業成績，或把子女界定為優秀運動員，即使那些子女沒有運動員才能，藉此提高子女入讀頂尖大學的機會。

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