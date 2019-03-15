中國駐舊金山總領館接受支付寶和微信付費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國駐舊金山總領館宣佈一項便民措施，凡是到領館申辦各項業務的顧客，包括簽證、護照更新等，付費時都能使用支付寶和微信這類移動支付服務。

兩名來自中國的遊客，護照及信用卡等身分證件週三被偷，翌日到中領館補辦護照，沒想到付費可以使用移動支付，讓他們喜出望外，可以繼續之後的旅程。

該名遊客說：”可能信用卡之類的都一起被偷掉了，但是我們的手機是留在身邊的，所以我們很幸運，沒想到也很方便，不然的話還要去補辦信用卡之類的，所以很多方面就省略掉了，我們可以第一時間拿到護照。”

支付寶與微信支付透過美國的盛康CITCON移動支付平台，在海外推廣移動支付服務，之前已有商家利用這個平台，接受支付寶或微信手機付費。

CITCON公司總裁兼首席營運官蔣蔚（Wei Jiang）說：”中國消費者每年到美國這邊來旅遊，一年差不多就有300多萬，我們預計在2021年的時候，整個來旅遊的人數會增加一倍，如果說每一個旅遊者在這邊使用，比如說4,000美金的話，是非常非常大的一個容量。”

盛康公司表示，移動支付使用獨特的二維碼，比信用卡更安全。

蔣蔚說：”這個二維碼是每60秒會換的，是隨時會改變的一個二維碼，在這個時候，二維碼當中不包括消費者個人的任何信息，在整個過程中其時都加密了。”

另外，如果顧客帳戶沒有足夠的錢，支付購買的服務或商品，交易會立即被拒，因此對商家也有保障。

兩個星期前，盛康公司在中國駐紐約的總領館開通了支付寶，以及微信支付的業務，舊金山總領館是第二家，他們還計劃稍後在其他的總領館開通相同的業務。

中國駐舊金山總領事王東華（Wang Donghua）說：”力爭為中國公民和海外僑胞提供更多暖心的服務。”

簽證組領事負責人蔡紅雨（Hongyu Cai）說：”把移動支付的業務，讓更多的中國公民知道，海外的使領館在為這些中國公民提供更便利、更有效的，省得大家來回跑腿的，省得大家來回麻煩的一個舉措。”

除了新增的移動支付服務，中領館仍接受信用卡和銀行現金支票付費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。