中國駐舊金山總領館接受支付寶和微信付費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國駐舊金山總領館宣佈一項便民措施,凡是到領館申辦各項業務的顧客,包括簽證、護照更新等,付費時都能使用支付寶和微信這類移動支付服務。

兩名來自中國的遊客,護照及信用卡等身分證件週三被偷,翌日到中領館補辦護照,沒想到付費可以使用移動支付,讓他們喜出望外,可以繼續之後的旅程。

該名遊客說:”可能信用卡之類的都一起被偷掉了,但是我們的手機是留在身邊的,所以我們很幸運,沒想到也很方便,不然的話還要去補辦信用卡之類的,所以很多方面就省略掉了,我們可以第一時間拿到護照。”

支付寶與微信支付透過美國的盛康CITCON移動支付平台,在海外推廣移動支付服務,之前已有商家利用這個平台,接受支付寶或微信手機付費。

CITCON公司總裁兼首席營運官蔣蔚(Wei Jiang)說:”中國消費者每年到美國這邊來旅遊,一年差不多就有300多萬,我們預計在2021年的時候,整個來旅遊的人數會增加一倍,如果說每一個旅遊者在這邊使用,比如說4,000美金的話,是非常非常大的一個容量。”

盛康公司表示,移動支付使用獨特的二維碼,比信用卡更安全。

蔣蔚說:”這個二維碼是每60秒會換的,是隨時會改變的一個二維碼,在這個時候,二維碼當中不包括消費者個人的任何信息,在整個過程中其時都加密了。”

另外,如果顧客帳戶沒有足夠的錢,支付購買的服務或商品,交易會立即被拒,因此對商家也有保障。

兩個星期前,盛康公司在中國駐紐約的總領館開通了支付寶,以及微信支付的業務,舊金山總領館是第二家,他們還計劃稍後在其他的總領館開通相同的業務。

中國駐舊金山總領事王東華(Wang Donghua)說:”力爭為中國公民和海外僑胞提供更多暖心的服務。”

簽證組領事負責人蔡紅雨(Hongyu Cai)說:”把移動支付的業務,讓更多的中國公民知道,海外的使領館在為這些中國公民提供更便利、更有效的,省得大家來回跑腿的,省得大家來回麻煩的一個舉措。”

除了新增的移動支付服務,中領館仍接受信用卡和銀行現金支票付費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。