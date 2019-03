為應對房屋危機 加州議員提多項法案限制租金升幅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了應對加州的房屋危機,多名州議員週四公布多項專為保護租客而設的法案,當中包括重提改革Costa Hawkins租務法,以及限制非租管單位的租金升幅。

Costa Hawkins租務法,禁止市府在獨立屋、Condo共渡公寓及新建公寓大廈等的出租單位上實施租管,並容許受租管單位空置後,再出租時租金的升幅不限。

代表洛杉磯縣Santa Monica的民主黨州眾議員Richard Bloom,去年提出過改革Costa Hawkins,不過法案最終胎死腹中。

在剛過去的11月,加州選民亦否決旨在廢除Costa Hawkins的10號提案,Bloom今年再接再厲,提出AB 36法案,建議賦予地方政府權力,對十年以上的出租單位實施租金穩定措施,獨立屋和共渡公寓的租金升幅也會受到限制。

不過,擁有兩個出租單位以下的小業主則獲豁免。

Bloom說:”這項租務法已經存在多年,我認為在這個領域中,無一條法例可以永久不變,我們希望集齊所有持份者,一起得出一個適用於將來的真正解決辦法。”

此外,Bloom亦透露,今年內,他會嘗試改革收回單位自住而逼遷租客的Ellis Act艾利斯法。

代表舊金山的州眾議員邱信福(David Chiu),及代表東灣奧克蘭(屋崙)的Rob Bonta,提出兩項互補不足的法案。

邱信福的AB 1482法案,計劃對州內非租管單位租金升幅實施限制,防止業主大幅加租。

由於法案仍在起草當中,最終限制的升幅仍然未定,但邱信福保證,業主加租的幅度會高於每年的消費物價指數。

以舊金山灣區為例,今年2月的指數比去年上升約3.5%。

邱信福說:”對於1,500萬不住在租管單位的租客,這項法案會確保租金穩定,容許租客計劃他們的未來,移除高於預期的租金升幅。”

至於Bonta的AB 1481法案,建議規定業主在逼遷租客時必須有合理的理由,防止因為歧視、無理及報復而出現逼遷,這項法案其實已經在舊金山等地方實施。

以上的法案會在3月至4月在州府政策委員會提出。

