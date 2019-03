美國中南部受炸彈氣旋吹襲 多地下大雪天氣惡劣

【KTSF 馮政浩報導】

被稱為炸彈氣旋(Bomb Cyclone)的強烈風暴,影響美國中部及南部,多處地方下大雪以及天氣惡劣,科羅拉多州宣布進入緊急狀態。

科羅拉多州不少地方遇到20吋的降雪,過千個司機進退兩難,多架汽車在25號州際公路重重疊疊,罪魁禍首是被稱為炸彈氣旋的強烈風暴。

一名科州的巡警Daniel Groves在救援被困司機的時候,遭另一架車撞死,科羅拉多州長宣布進入緊急狀態。

由於能見度低,加上白雪覆蓋跑道,科羅拉多州的機場3,000班航機要延誤和取消,有旅客在機上苦等逾3小時。

炸彈氣旋圍繞國內中部,覆蓋500萬平方哩,由北至加拿大界線,南到墨西哥邊境,都是風暴肆虐的系統範圍,風力時速100哩,等同二級颶風。

而在德州,疾風將達拉斯附近的流動屋吹到裂開,貨車翻側,有小型飛機變成倒轉頭。

新墨西哥州一列26卡的火車,更被吹至出軌。

