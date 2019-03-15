美國中南部受炸彈氣旋吹襲 多地下大雪天氣惡劣

【KTSF 馮政浩報導】

被稱為炸彈氣旋（Bomb Cyclone）的強烈風暴，影響美國中部及南部，多處地方下大雪以及天氣惡劣，科羅拉多州宣布進入緊急狀態。

科羅拉多州不少地方遇到20吋的降雪，過千個司機進退兩難，多架汽車在25號州際公路重重疊疊，罪魁禍首是被稱為炸彈氣旋的強烈風暴。

一名科州的巡警Daniel Groves在救援被困司機的時候，遭另一架車撞死，科羅拉多州長宣布進入緊急狀態。

由於能見度低，加上白雪覆蓋跑道，科羅拉多州的機場3,000班航機要延誤和取消，有旅客在機上苦等逾3小時。

炸彈氣旋圍繞國內中部，覆蓋500萬平方哩，由北至加拿大界線，南到墨西哥邊境，都是風暴肆虐的系統範圍，風力時速100哩，等同二級颶風。

而在德州，疾風將達拉斯附近的流動屋吹到裂開，貨車翻側，有小型飛機變成倒轉頭。

新墨西哥州一列26卡的火車，更被吹至出軌。

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