灣區捷運(BART)委員會表決支持SB50州提案,在捷運車站附近興建更多高密度住宅。

SB50州提案,為就業中心和交通樞紐附近的房屋建設制定了新分區標準,不僅去除周邊超低密度區域劃分,而且也允許在距離固定軌道列車半英哩內建高層住宅大廈,該提案在今個月內會進行聆訊。

不過有一些社區早前抗議反對提案,認為會剝奪地方政府規管房屋的權利。

