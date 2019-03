灣區捷運將耗資近億更換舊金山4車站扶手電梯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)董事會週四通過當局歷來最大的扶手電梯更換工程,當局表示,這項耗資9,650萬的工程,將在未來幾年內更換市中心4個捷運站的41個扶手電梯。

捷運當局表示,這項工程的資金來自灣區選民通過的RR提案,需要更換的自動扶梯,全部位於最多乘客使用的4個捷運站,Embarcadero、Montgomery、Powell 和Civic Center。

當局表示,和承包商簽訂十年合約,每年更換6台自動扶梯,所以所有的新自動扶梯將在7年內更換,第一批新自動扶梯,可以在明年春天投入服務。

有些乘客質疑為什麼需要7年的時間去更換自動扶梯,捷運當局回答,每年6台的進度,是因為要維持這些繁忙捷運站的開放,另外加州法律規定,工程必須由合資格的技術人員進行,承包商沒有足夠的人員。

另外一個原因是,工程必須配合捷運站新入口處的裝修工程。

