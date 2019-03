波音737 MAX客機停飛或維持一段時間

【i-CABLE】

美國聯邦航空局(FAA)表示,在波音為737 MAX系列客機安裝更新軟件,改善客機的自動偵測系統後,才會解除對這款客機的禁飛令。總統特朗普表示,波音正承受巨大壓力,相信他們會盡快解決問題。

出事飛機的飛行記錄儀外殼部份損毀,負責分析記錄儀的法國航空事故調查處表示,單是從記錄儀下載資料就要花上數天,但暫時無法確定能否讀取內裡的資料。

美國在逾40個地區或國家禁止737 MAX系列客機飛越後才加入決定停飛,聯邦航空局強調是基於最新收到的空難調查資料頒佈緊急命令。

有國會議員與聯邦航空局開會後透露,禁飛至少會維持數週,聯邦航空局確認會在波音為新款737 MAX系列客機安裝更新軟件後,才會解除停飛禁令。

軟件會更改客機的自動偵測系統,當系統認為飛機向上角度太大,強制將機頭向下,防止失速,機師手動修正機頭位置後,自動偵測系統不會重啟。

聯邦航空局曾表示,軟件要數個月準備。

特朗普總統表示,希望停飛只會維持一段短時間。波音宣布會暫停交付737 MAX客機的訂單,但會繼續生產這款客機。

